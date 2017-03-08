طلال سلو : جميع الطرق الرئيسية للخروج من الرقة أصبحت مغلقة الآن

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) إنهم سيحكمون قبضتهم على الرقة معقل تنظيم داعش، بعد أن قطعوا آخر طريق رئيسي خارج من المدينة.

وقال طلال سلو لوكالة رويترز إن تقدم القوات يعني أن جميع الطرق الرئيسية للخروج من الرقة أصبحت مغلقة الآن، وتعتزم القوات المدعومة من الولايات المتحدة الآن انتزاع السيطرة على مناطق الريف المحيطة بالمدينة والتقدم صوبها لعزلها تماما، بحسب الوكالة.

وأضاف أن القوات مازالت على بعد 20 كيلومتراً من المدينة في بعض المناطق.

وقال سلو إن الخطوط الأمامية للقتال لم تصل بعد إلى المدينة ومازالت في الريف وأضاف أن الحملة مستمرة حتى يتم عزل المدينة تماما.

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