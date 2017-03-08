غوارديولا يشكو الكلفة المرتفعة للاعبين الإنكليز

ألمح الاسباني #بيب_غوارديولا مدرب #مانشستر_سيتي الانكليزي الى انه سيلجأ الى أسواق الانتقالات الخارجية لتدعيم صفوف فريقه، وذلك بسبب الكلفة المرتفعة للاعبين المحليين.

ومنذ قدومه في تموز/يوليو، تعاقد غوارديولا مع ثمانية لاعبين، واحد منهم فقط خضع لتكوين محلي، ما يعكس قضية أكبر في الدوري الانكليزي الممتاز هي عدم القدرة على انتاج لاعبين محليين.

وكلف انتقال المدافع جون ستونز 47,5 مليون جنيه استرليني (58 مليون دولار اميركي) من ايفرتون الى سيتي في اب/اغسطس، وهو رقم أكبر بكثير من كلفة استقدام المهاجم البرازيلي الواعد غابريال جيزوس من بالميراس مقابل 27 مليون جنيه استرليني.

ويرى غوارديولا ان أسعار اللاعبين الانكليز المرتفعة تمنعه من تطعيم فريقه بمزيد من اللاعبين المحليين.

وقال المدرب السابق لبرشلونة الاسباني في مؤتمر صحافي “أود أن تكون كامل تشكيلتي انكليزية، الناس لا تصدقني، لكن أسعارهم مرتفعة جدا”.

وتابع “عندما كنت في برشلونة، كنت ارغب بدفع اللاعبين المحليين لأنهم يشعرون بشيء خاص تجاه النادي، لكن أحيانا تكون الأمور مستحيلة”.

مع ذلك، أضاف غوارديولا الذي أشرف على بايرن ميونيخ الألماني قبل قدومه الى سيتي “إن السوق هي السوق.. لهذا السبب عمل النادي مع الأكاديمية لوقت طويل من أجل التفكير في السنوات المقبلة، معي أو من دوني. آمل في أن يكون ذلك معي”.

واردف قائلا “أود الاستمتاع بالعمل مع أربعة أو خمسة شبان ثم الدفع بهم”.

ويختبر سيتي حاليا فترة جيدة بعد فوزه في آخر أربع مباريات في الدوري المحلي، ويستعد بايجابية لمواجهة ستوك سيتي الاربعاء على ملعب الاتحاد في مباراة مبكرة من المرحلة الثامنة والعشرين.

وعلى رغم فورته الاخيرة، الا ان سيتي لا يزال في المركز الثالث وبفارق 11 نقطة عن تشلسي المتصدر الذي خاض مباراة اكثر.

وعما اذا كان يفضل مطاردة المتصدرين او التربع على الصدارة في الفترة الراهنة، قال غوارديولا: “أفضل أن أكون في موقع تشلسي حاليا. هل تعتقدون ان الضغط يكون أكبر عندما تكون متصدرا؟ تعالوا إلى هنا، إجلسوا مكاني. ستعرفون ما هو الضغط. أفضل أن أكون متصدراً في موقع تشلسي”.

وتابع: “يمكننا أن نتحسن. أنا سعيد لأننا نفوز في المباريات، وهذا يساعد في نواح عدة. نحاول القيام بأمور عدة من أجل التحسن. يجب أن نقوم بهذا الأمر بانتظام أكبر. أنا أعرف ماذا ينبغي القيام به”.

وأوضح غوارديولا الذي يعرف عنه تركيزه على الانضباط، انه لم يمنع اللاعبين بالكامل من استخدام الانترنت خلال التمارين، لكنه وضع قيوداً عليها للتأكد من بقائهم في حالة تركيز.

لكنه منع اللاعبين من استخدام هواتفهم أو أي أجهزة أخرى في بعض المواقع من ملاعب التمرين، وكشف أنه من غير الواقعي حرمانهم من الاتصال بالانترنت لفترة طويلة.

وقال: “يستخدمون الأجهزة، يستخدمونها 24 ساعة في اليوم الواحد، هم على انستاغرام، سنابشات كل 5 ثوان. من المستحيل السيطرة على ذلك، هذا جزء من حياتهم”، مضيفا “يجب أن نتفهم ذلك، لكن في بعض المناطق التي نعمل فيها، لا يستخدمون تلك الأجهزة، وربما يكون ذلك لعشرين دقيقة فقط في النهار. ليست قضية كبيرة”.

وأردف: “يتحدثون مع بعضهم البعض، لكن عندما يفتقدون الأجهزة، يتحدثون أكثر مع بعض. هذا يحدث مع العائلات أيضا. الأمر مشابه في الفريق”.

ويستعد سيتي لاياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء على ارض موناكو الفرنسي، بعد فوزه ذهابا في مانشستر 5-3 في مباراة رائعة تخللها تسجيل لاعبي النادي الازرق ثلاثية في غضون 10 دقائق، قلبوا فيها تأخرهم أمام الفريق الفرنسي صاحب الهجوم الناري هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم. ( AFP )

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