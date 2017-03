” غوغل ” تكشف عن التطبيقات الأكثر شيوعاً على متجرها

أعلنت شركة #غوغل عن #التطبيقات والمحتوى الأكثر شيوعاً على متجر بلاي، وذلك على هامش احتفالها بمرور خمس سنوات على إطلاق المتجر، والذي تم إطلاقه بمسماه الحالي في السادس من مارس من عام 2012.

وسيطرت تطبيقات التواصل الاجتماعي على قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً على المتجر المخصص للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد، حيث حل تطبيق شبكة فيس بوك الاجتماعية الأساسي المرتبة الأولى، يليه تطبيق فيس بوك مسنجر، يليهما تطبيق باندورا راديو، ثم تطبيق شبكة مشاركة الصور الاجتماعية إنستغرام، ثم في المرتبة الخامسة تطبيق سناب شات.

قائمة الألعاب

وجاءت لعبة كاندي كراش ساجا، على قمة قائمة الألعاب الأكثر تنزيلاً على متجر بلاي، يليها تطبيق لعبة صب واي سيرفيرس، ثم لعبة تمبل ران 2، يليهم لعبة ديسبيكابل مي، Despicable Me، وفي المرتبة الخامسة لعبة كلاش أوف كلانز.

واحتسبت غوغل عند إنشاء هذه القوائم عدد مرات تنزيل التطبيقات والألعاب من متجر بلاي فقط، دون أن تحتسب مرات التثبيت المسبق لهذه التطبيقات على الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.

قائمة الأفلام

هذا، واحتل فيلم المقابلة، The interview، المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأفلام مبيعاً على المتجر الإلكتروني، وهو الفيلم الذي أثار حالة من الجدل في عام 2014 لاعتبار كوريا الشمالية أنه إهانة لزعيمها كيم جونغ أون، ويشار إلى الفيلم بأنه أحد الأسباب الرئيسية وراء اختراق خوادم شركة سوني -المنتجة للفيلم- في نفس العام بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهو الهجوم الذي أدى إلى سرقة وتسريب معلومات حساسة عن الشركة كما أخر من صدوره، حيث صدر بشكل محدود في السينمات وبشكل أكبر على الإنترنت والمتاجر الإلكترونية ومنها متجر بلاي.

وحل فيلم فروزن Frozen في المرتبة الثانية بقائمة أكثر الأفلام مبيعا على متجر بلاي، يليه فيلم ديدبول Deadpool، ثم فيلم حرب النجوم: القوة تنهض، Star Wars: The Force Awakens، ثم في المرتبة الخامس فيلم حراس المجرة، Guardians of the Galaxy.

قائمة الكتب الإلكترونية

وتصدر كتاب خمسون درجة من الرمادي قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على متجر بلاي، وفي المرتبة الثانية كتاب ثلاثية ألعاب الجوع، ثم كتاب صراع العروش، ثم كتاب الخطأ في نجومنا، ثم رواية الزوجة المفقودة.

قائمة الأغاني

أما على مستوى قائمة الألبومات الغنائية فجاء ألبوم 25 للمغنية أديل بالمرتبة الأولى، يليه ألبوم The Marshall Mathers LP2 (Deluxe) لمغني الراب الأمريكي إمينيم، ثم ألبو 1989 لتايلر سويفت، ثم ألبوم If You’re Reading This It’s Too Late للمغني الكندي دريك، ثم ألبوم To Pimp A Butterfly لكندريك لامار.

يذكر أن غوغل كانت قد أطلقت متجرها الإلكتروني لنظام أندرويد أول مرة تحت إسم أندرويد ماركت، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2008، وذلك قبل أن تحوله إلى متجر غوغل بلاي المتاح حالياً، في 6 مارس (آذار) 212، وهو المتجر الذي يضم ما يزيد عن 2.6 مليون تطبيق، تم تحميلها أكثر من 50 مليار مرة حسب البيانات التي توفرها شركة ستاتيستا.

