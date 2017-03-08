فيديو : شاهد كيف قطعت ميليشيات بشار الأسد أوصال دمشق بعشرات الحواجز

نشرت شبكة “صوت العاصمة”، مقطع فيديو يوضح توزع أبرز حواجز ميليشيات النظام المحلية والأجنبية في العاصمة دمشق.

وأظهر الفيديو خريطة توزع أبرز حواجز ميليشيات النظام في دمشق، مع التفاصيل المتعلقة بكل حاجز والجهة التي يتبع لها.

وقالت الشبكة إنها أحصت 284 حاجزاً أمنياً وعسكرياً ومليشياوياً، في مدينة دمشق ومحيطها القريب.

و”صوت العاصمة” هي شبكة مؤلفة من ناشطين إعلاميين يعملون من داخل مناطق سيطرة النظام في دمشق، حيث القبضة الأمنية المشددة، على نقل الواقع الأمني والمعيشي والاقتصادي فيها.

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