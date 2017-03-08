لم يكتف باعتقال السوريين .. بشار الأسد يرغب باعتقال سياسيين و باحثين و صحافيين ألمان !

وضع نظام بشار الأسد لائحة تضم مئات الألمان ضمن بنك معلومات سري كشف عنه تلفزيون “إن. دي، إر”، وتتضمن اللائحة سياسيين وباحثين وصحافيين، وهناك أوامر اعتقال صدرت في حق بعض هؤلاء في سوريا.

ومن بين الذين ذكرت أسماؤهم (قائمة الممنوعين من دخول سوريا)، المصور والمخرج مارسيل ميتلسيفن الذي اشتهر بالفيلم الوثائقي “وطني – ماي هوملاند” (قصة عائلة حلبية فرت من الحرب ووصلت إلى ألمانيا)، والذي تم اختياره في المسابقة الأولية لجوائز الأوسكار.

وتتضمن اللائحة أيضا صحافيين لا يعجب عملهم النقدي مخابرات الأسد، ويوجد مارسيل ميتلسيفن ضمن 500 اسم ألماني في نفس اللائحة السرية.

ويسعى جهاز المخابرات لمعرفة احتمال سفر الأشخاص المعنيين إلى سوريا، غير أن شخصا ميتلسيفن موجود ضمن فئة خاصة وهو ممنوع مبدئيا ن دخول الأراضي السورية، وضمن الصحافيين الألمان الموجودين في اللائحة هناك فولفغانغ باور من أسبوعية “دي تسايت”، أو رئيس تحرير مجلة “زينيت” دانييل غيرلاخ.

وهناك فئة ثالثة من الألمان في اللائحة صدرت في حقهم أوامر اعتقال من قبل سلطات النظام، ومن بينهم صحافي الفيديو كورت بيلدا الذي أنجز تقارير من سوريا لصالح شبكة “أيه. إر. ديه”.

وحسب “إن. دي، إر” فإن بنك المعلومات يتضمن ما لا يقل عن مليون و600 ألف من البيانات إلى غاية عام 2015 وتتضمن أسماء أشخاص ينتمون لـ 150 بلدا وتشمل فترة زمنية تعود للستينات من القرن الماضي. (NDR – DW)

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