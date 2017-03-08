مسؤول كردي : التوصل لاتفاق لاستمرار ضخ خام كركوك إلى تركيا

قال مسؤول كردي لرويترز يوم الأربعاء إن الجماعة الكردية التي تسيطر على حقول النفط في منطقة كركوك بالعراق توصلت إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لاستمرار ضخ الخام من المنطقة عبر خط أنابيب يمتد إلى مرفأ تصدير تركي على البحر المتوسط.

وقال كوسرت رسول إنه تم التوصل للاتفاق يوم الثلاثاء بين الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وأضاف رسول الذي يشغل منصب نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني “أنهى الاتفاق المشكلة ولم يعد هناك موعد نهائي.” لإغلاق خط الأنابيب. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني سيطرت على منشآت النفط في كركوك في الأسبوع الماضي وأوقفت ضخ النفط لفترة وجيزة وهددت بمزيد من الإجراءات ما لم يتم الاستجابة لمطلبها بتخصيص حصة لها من الإيرادات. (REUTERS)

عكس السير