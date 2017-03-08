منظمة تدعو لإجراءات عقابية ضد هنغاريا بسبب قانون ” احتجاز اللاجئين “

دعت منظمة برو أزول الألمانية التي تعنى بشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي إلى رد فعل حاسم ضد المجر بعد مصادقة برلمان هذا البلد على قانون يسمح باحتجاز جميع اللاجئين الذين يصلون للمجر بشكل تلقائي في مراكز احتجاز.

وقال كارل كوب خبير الشؤون الأوروبية في المنظمة في حوار نشرته صحيفة “نوين أوسنابروكه تسايتونغ” إن “احتجاز اللاجئين في المجر ينتهك القانون الأوروبي والدولي”.

ودعا إلى ضرورة اتخاد الاتحاد الأوروبي لإجراءات بسبب ما أسماه انتهاك المجر للمقتضيات، التي تنظم الاتحاد.

ومن المقرر أن يخضع جميع طالبي اللجوء والمهاجرون الذين يصلون إلى المجر للاحتجاز في مخيمات ، وذلك بموجب مشروع قانون وافق عليه البرلمان، والذي قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه سوف يكون له “تأثير مروع”. (DW)

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