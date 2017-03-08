وزير تركي يقاضي صحيفة ألمانية وصفته بـ ” أوفى كلب مربوط بسلسلة ” لأردوغان !

أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الثلاثاء اعتزامه مقاضاة صحيفة “بيلد” الألمانية.

وانتقد الوزير التركي في بيان اليوم الثلاثاء ما كتبته الصحيفة عنه ووصفه بأنه “هجوم مثير للغضب، لا يمكننا أن نقبل به على أية حال”.

ومن المرجح أن يكون حديث زيبكجي ذا صلة بتقرير للموقع الإلكتروني للصحيفة، حيث وصفت الصحيفة الوزير التركي بأنه “أوفى كلب (مربوط في سلسلة)” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي تعليقها على هذا الموضوع، قالت ايدا فيلس، مديرة العلاقات العامة في شركة دار نشر اكسل شبرينجر (التي تنشر بيلد): ”نحن لن نعلق علانية على هذا الموضوع، لكننا بطبيعة الحال سندرسه في حال تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بيلد”.

ووصف زيبكجي ما ورد في تقرير الصحيفة بأنه “إهانات منحطة” لافتا إلى أنها موجهة ضد تركيا برمتها وتابع أنه لهذا السبب “تم البدء في خطوات قانونية ضد الصحيفة وسيتم متابعتها حتى النهاية”، وقال الوزير التركي إن المقال يضر أيضا بالصداقة بين ألمانيا وتركيا.

كان زيبكجي ظهر الاثنين في كولونيا، وكان الرئيس التركي وصف ممارسات الحكومة الألمانية بأنها تشبه “الممارسات النازية” وذلك على خلفية إلغاء السلطات الألمانية لعدد من الفعاليات المروجة للاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا، وكان منتظرا أن يحضر هذه الفعاليات وزراء أتراك. (DPA)

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