أربعة مرشحين جدد لشراء ميلان في حال فشل الصفقة مع الصينيين

كشفت قناة “بريميوم سبورتس” الإيطالية التابعة لرجل الأعمال الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني، مالك نادي #ميلان، أنّ الأخير وعلى الرغم من تصريحاته بشأن موافقته على منح مجموعة “سينو يوروب سبورتس” الصينية مهلةً جديدة لشراء أسهم النادي،إلا أنّه ترك الباب مفتوحاً أمام 4 مرشحين آخرين لشراء النادي، إن تعقدت صفقة بيع النادي للمستثمرين الصينيين.

وأوضحت ذات القناة التلفزيونية أنّ أبرز هؤلاء المرشحين هم هو رجل الأعمال الصيني الشهير “سوني وو”، والذي يمتلك استثمارات هائلة في مجالات الطاقة المتجددة حول العالم.

ولا يزال أيضاً الملياردير التايلاندي “بي تايتشابول”، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من شراء أسهم النادي في العام الماضي مهتماً، بشراء حصةٍ من أسهم النادي الإيطالي العريق.

وبالإضافة لهذين المرشحين من جنوب شرق آسيا، يأتي الشيخ الإماراتي “آل مكتوم” كمرشحٍ آخرٍ لرئاسة نادي ميلان بحسب تقرير القناة المملوكة لبيرلسكوني.

وتعتبر مجموعة “فو صن” التابعة لوكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورج مينديش من ضمن الخيارات المطروحة لشراء أسهم نادي ميلان في حال فشل الصفقة مع المستثمرين الصينيين.

وأوضح تقرير القناة التلفزيونية الإيطالية الرياضية أنه لم تتم أية محادثات رسمية مع أيٍ من تلك الأطراف المذكورة، انتظاراً لما ستسفر عنه تطورات الفترة القادمة مع مجموعة “سينو يوروب سبورتس” التي تُعاني من مشاكل بيروقراطية في نقل رأس مالها من الصين إلى أوروبا، مما يعطل من إتمام عملية البيع حتى الآن.

وكان من المتوقع أن تنتهي عملية البيع بشكل رسمي الجمعة الماضي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، لكن الأمر تأجل مرة أخرى وهو ما أجّج الإشاعات حول إمكانية فشل العملية.

وكان سيلفيو برلوسكوني قد وافق في أغسطس 2016 على بيع النادي الذي يرأسه منذ ثلاثة عقود مقابل 740 مليون يورو. وسدد الطرف الصيني حتى الآن 200 مليون يورو في دفعات سابقة، وهو يواجه صعوبات مالية بعد انسحاب احد المستثمرين.

عكس السير