ألمانيا : إنخفاض كبير في عدد اللاجئين القادمين من دول المغرب العربي

انخفض عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا من الدول المغاربية (الجزائر والمغرب وتونس) بشكل كبير، بحسب تقارير إعلامية.

وسجَّلَ المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين Bamf عام 2016 فقط نحو 8000 لاجئ في ألمانيا من هذه الدول الثلاث، بحسب ما نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، في حين بلغ هذا العدد 25 ألف لاجئ في عام 2015.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الولايات الاتحادي “بونديسْرَات” غداً الجمعة على مشروع قانون بشأن تصنيف الجزائر والمغرب وتونس دولاً آمنة، بناءً على مشروع قرار قدمته حكومة ولاية بافاريا الألمانية يعتزم تصنيف الدول المغاربية الثلاث بلداناً آمنة.

ومن المرجح أن يفشل تمرير مشروع هذا القرار في مجلس الولايات، وذلك نظراً لأن الولايات التي يشارك حزب الخضر في حكمها لم توافق حتى الآن –باستثناء ولاية بادن فورتمبيرغ التي يحكمها حزب ميركل والخضر– على تمرير هذا القانون، الذي يسهِّل رفض طلبات لجوء مواطني الجزائر والمغرب وتونس في ألمانيا.

وكان البرلمان الألماني الاتحادي “بونديستاغ” وافق -قبل عام تقريبا- على مشروع القانون، الذي أحيل بعدها للتصويت في مجلس الولايات الألماني الاتحادي “بونديسْرَات”.

وكان مجلس الولايات الاتحادي ألغى في يونيو/ تموز الماضي التصويت على مشروع القانون بعد أن أصبح واضحاً أنه لا توجد في المجلس أغلبية مؤيدة لإقراره.

يشار إلى أن النقاش حول تصنيف البلدان المغاربية دولاً آمنة خصوصاً، تصاعد في ألمانيا بعد هجوم دامٍ ارتكبه التونسي أنيس عامري وأودى بحياة اثني عشر مدنياً في سوق عيد الميلاد 2016 في برلين. (Deutsche Welle)

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