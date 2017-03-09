ألمانيا : الشرطة تبحث عن شاب ألماني ” شديد الخطورة ” قتل طفلاً و بث فيديو لجريمته على الإنترنت !

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الشرطة تبحث عن شاب ألماني نشر فيديو على الإنترنت، يظهره وهو يقتل طفلاً في الطابق السفلي من بيته في مدينة هيرنه غربي ألمانيا.

وأضافت الوكالة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت مساء الاثنين الماضي، حيث قام الشاب البالغ من العمر 19 عاماً بطعن الطفل (9 أعوام)، وقام بتصويره، ونشر الفيديو عبر شبكة الإنترنت المظلمة التي تتوفر فيها متاجر متخصصة ببيع المواد الممنوعة والأسلحة والمخدرات، وينشط من خلالها القتلة المأجورون.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى “مارسيل هـ”، لافتة إلى أنه شخص خطير، كان يرتدي سترة وسروالاً ذو لون عسكري، خلال قيامه بفعلته.

وقال وزير الداخلية رالف جاغر إنه متفاجئ، ولا يتذكر وجود حالة يقتل فيها الجاني ضحيته وينشرها على الانترنت.

وذكرت الوكالة أن أحد مستخدمي الشبكة المظلمة تعرف على الشاب وعلى مكان الحادثة عندما شاهد الفيديو، فقام بإخبار الشرطة على الفور، وعندما وصلت عثرت على جثة الطفل الذي كان يعيش مع عائلته في المنزل المجاور.

وحذرت الشرطة من أن مارسيل “شديد الخطورة” لأنه أشار في تصريحاته بالفيديو لاحتمال ارتكابه المزيد من الجرائم، كما ذكر أنه يفكر بالانتحار.

وقال عمدة المدينة، فرانك دودا: “نحن مصدومون وحزينون لما حدث، نقدم تعازينا لعائلة الطفل”.

وختمت الشرطة بالقول إن مارسيل كان يعيش وحيداً، وله عدد قليل من الأصدقاء، وأضافت أنه نحيف جداً وطوله 1,75 متراً، مطالبة بمن يشاهده عدم التحدث إليه أو مواجهة بل الاتصال بالشرطة على الفور.

فيديو : فيلم وثائقي عن الإنترنت المظلم

عكس السير