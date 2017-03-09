ألمانيا : الشرطة تكشف حقيقة حادثة ” إطلاق مجهول النار من بندقية على طفل سوري “

اكتشفت الشرطة الألمانية تفاصيل جديدة غيرت مجرى التحقيق بقضية إطلاق النار على طفل سوري في مدينة باد زالتسوفلن (ولاية شمال الراين).

صحيفة دير شبيغل الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفل السوري (3 سنوات) كان تعرض لإطلاق نار من بندقية (هوائية) في شباط الماضي، وفي البداية قالت العائلة للشرطة، إن الطفل تعرض لإطلاق لإطلاق النار في الشارع أثناء الخروج من السيارة، بعد زيارة العائلة لمنزل أحد الأصدقاء

وافترضت الشرطة بناء على إفادة العائلة، عدم وجود صلة بين الضحية والفاعل، لكنها حصلت أخيراً على معلومات تدحض الرواية السابقة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن العائلة لم ترغب بالتعاون مع السلطات بصدق، لأن “الفاعل من العائلة”، وإن حادثة إطلاق الرصاصة وقعت داخل المنزل.

وأضافت أن إطلاق النار كان بشكل غير متعمد، وتم نتيجة إهمال شديد.

وتحاكم العائلة الآن بتهمة التضليل وخداع السلطات، والتسبب بالإيذاء الجسدي غير المتعمد، نتيجة الإهمال.

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