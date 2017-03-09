ألمانيا توافق على تزويد السعودية بمزيد من الأسلحة

وسعت الحكومة الاتحادية الألمانية من صفقات الأسلحة -المثيرة للجدل في ألمانيا- مع المملكة العربية السعودية إلى حد أكبر من السابق.

وأصدرت الحكومة الألمانية العام الماضي (2016) تراخيص تصدير للأسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية بلغت نحو 530 مليون يورو.

وجاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استيضاح من قِبَل كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، حصلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ)على نسخة منه اليوم الخميس.

وكان هذا الرقم في العام قبل الماضي 2015 قد بلغ 270 مليون يورو، وفي العام الذي قبله كان حوالي 209 ملايين يورو.

وتتعلق موافقات الحكومة الألمانية بتراخيص لصفقات أسلحة مستقبلية، ولم يكن حجم الصادرات الفعلية إلى السعودية هو موضوع الاستيضاح الذي طالبت بمعرفته كتلة اليسار. (Deutsche Welle)

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