ألمانيا : نرفض محاولات التدخل في نظام اتصالاتنا

عبّر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال عن رفض بلاده محاولات التدخل في نظام اتصالاتها مهما كان الطرف المبادر لذلك.

وقال غابريال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “هناك طرف جديد لهذا السؤال (حول محاولات التدخل في نظام الاتصالات في البلاد) وهو يظهر عندما تبدأ بلدان أخرى بالتدخل في الاتصالات لمحاولة التأثير على تشكيل الرأي العام، بغض النظر عن مصدر هذه المحاولات، فنحن لا نقبله”.

ونشر موقع ويكيليكس يوم الثلاثاء الماضي عدد من الوثائق التي توضح أن الاستخبارات المركزية اخترقت تطبيقات للهواتف الذكية مثل سيغنال تيليغرام وواتساب، بالتعاون مع وكالات مخابرات أميركية وأجنبية أخرى.. وتضمنت إحدى الوثائق معلومات عن تورط القنصلية الأميركية في فرانكفورت في هذه الأنشطة. (SPUTNIK)

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