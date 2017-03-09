أمريكا تنشر ” بطارية مدفعية ” في سوريا تمهيداً لـ ” معركة الرقة “

نشرت الولايات المتحدة بطارية مدفعية لمشاة البحرية في سوريا دعما للهجوم على معقل تنظيم داعش في الرقة، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي الأربعاء.

وقال المسؤول إن جنودا من الوحدة 11 لمشاة البحرية نشرت بطارية “هاوتزرز” من عيار 155 ملم في أحد المراكز الأمامية في سوريا.

وأوضح المسؤول أن مشاة البحرية “مستعدة للقيام بمهمتها” في دعم هجوم الرقة.

وتنتشر قوات أميركية، قوامها نحو 500 جندي من العمليات الخاصة، في سوريا دعماً لقوات سوريا الديمقراطية.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن نشر المدفعية كان في طور النقاش “لبعض الوقت”، وليس جزءا من طلب الرئيس دونالد ترامب وضع خطة جديدة لتكثيف القتال ضد تنظيم داعش. (SKYNEWS)

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