أمريكا : علينا إخراج إيران و أتباعها من سوريا

قالت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، نيكي هايلي، “علينا إخراج إيران وحلفاءها من سوريا” ، مؤكدة ضرورة “أن لا تبقى سوريا ملاذا للإرهابيين”.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك.
وأردفت “يتعين علينا العمل من أجل إخراج إيران وأتباعها من سوريا، وعلينا أن نـتأكد أنه كلما تم إحراز فإننا نقوم بتأمين الحدود لحلفائنا أيضا”.
كما أكدت هايلي أن ” الولايات المتحدة تؤيد تماما المبعوث الأممي، استيفان دي ميستورا والعمل الذي يقوم به، ونؤيد عملية الامم المتحدة، ونساند المحادثات التي تجري في جنيف، ونريد لها أن تتواصل”. (ANADOLU)
عكس السير
قيم الخبر
ان الارهاب الحقيقي هو الارهاب الفارسي المجوسي الشيعي البغيض
ارهاب الدولة الايرانية
نحن كسوريين نؤيد القضاء على كل الارهابيين الذين زرعتهم ايران في المنطقة
من حزب الشيطان اللبناني و الحشرات الشعبية في العراق و الحثالة الاقزام في اليمن
و نؤيد كل من يعمل على اخراج هذه القذورات من سورية و البلدان الاخرى
انتم خذوا التصريح بالعكس قصدها المندوبة بقاء ايران و مليشياتها و دعمهم
حدى يتصور عقله انه الطيران الامريكي و الاسرائيلي يقصف المليشيات الإيرانية متل ما عم يعمل الروسي!؟ اذا عدنا للتاريخ الحديث من ٥٠ سنة هو المفروض يكون هيك بحكم (العداوة) بين الاثنين، امريكا من سنين تهدد ايران و اسوائيل نفس الشي و الايراني يسرح و يمرح جنب حدودهن و كمان القاعدة و داعش و النتيجة شو!؟ لا شيء.