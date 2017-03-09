أمريكا : علينا إخراج إيران و أتباعها من سوريا

قالت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، نيكي هايلي، “علينا إخراج إيران وحلفاءها من سوريا” ، مؤكدة ضرورة “أن لا تبقى سوريا ملاذا للإرهابيين”.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك.

وأردفت “يتعين علينا العمل من أجل إخراج إيران وأتباعها من سوريا، وعلينا أن نـتأكد أنه كلما تم إحراز فإننا نقوم بتأمين الحدود لحلفائنا أيضا”.

كما أكدت هايلي أن ” الولايات المتحدة تؤيد تماما المبعوث الأممي، استيفان دي ميستورا والعمل الذي يقوم به، ونؤيد عملية الامم المتحدة، ونساند المحادثات التي تجري في جنيف، ونريد لها أن تتواصل”. (ANADOLU)

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