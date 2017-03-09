أنشيلوتي : أود مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

قال المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنه يود مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كارديف.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب فوز البايرن على آرسنال 5-1 في إياب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ، ليتأهل الفريق البافاري إلى ربع نهائي البطولة.

وعند سؤاله عن إمكانية مواجهة الريال في ربع النهائي، رد أنشيلوتي بأنه يود فقط مواجهة “الملكي” في نهائي البطولة.

وأبرز أنشيلوتي أن فوز البايرن على آرسنال في ذهاب ثمن النهائي بنتجية 5-1 أيضاً جعل من الصعب تركيز لاعبيه بشكل كبير في الإياب لذا تحدث معهم قبيل مباراة أمس التي وصفها بأنها كانت معقدة.

ويرى أنشيلوتي أن الفريق البافاري، الذي ودع التشامبيونز ليغ الموسم الماضي من نصف النهائي، يمكنه المنافسة على اللقب هذا الموسم حتى الرمق الأخير، رغم أنه أقر في الوقت نفسه بأن “التفاصيل الصغيرة تكون حاسمة” في مباريات البطولة.

وأضاف: “نحن فريق يتمتع بتنافسية كبيرة، ولكن في دوري الأبطال التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات، الثلاثاء عانينا في البداية ثم تم احتساب ركلة جزاء لنا وطرد لاعب من الفريق المنافس وهنا حسمت المباراة، من الصعب معرفة ما سيحدث في المستقبل، ولكننا نتمتع بالثقة وروح التنافس”. ( EFE )

عكس السير