الآن .. لعبة ” الحية ” الشهيرة متاحة عبر ” فيس بوك ماسنجر “

يتوقع أن يقضي حاملو أجهزة هاتف #نوكيا المزيد من الوقت على جهازهم الهاتفي، حيث أعلنت شركة HMD العالمية، المنتجة لأجهزة هاتف نوكيا، عن النسخة الجديدة من لعبة الحية على منصة #ماسنجر، وهي جزء من تجربة منصة الألعاب الفورية من فيس بوك.

وتعود لعبة الحية الى قلوب الناس وهي مصممة بحيث يتشارك في لعبها الأصدقاء بمتعة أكبر من السابق، وكانت لعبة الحية قد ظهرت على أجهزة نوكيا في أواخر التسعينيات ومنذ ذلك الوقت انتشرت على أكثر من 400 مليون جهاز هاتف.

ولا يحتاج المستخدمون بعد اليوم للعودة الى أجهزتهم القديمة لاستعادة شعور الحنين السابق، حيث تدعو شركة HMD العالمية الى تواصل عالمي بين الأفراد من خلال اللعبة المجانية وتحدي الأصدقاء للعب، مستخدمين منصة الألعاب الفورية من فيس بوك.

وسيتمكن اللاعبون من تحريك الحية على الشاشة تماشياً مع اللعبة الأصلية، بحيث تأكل التفاح والحشرات حاصدة النقاط في طريقها بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وكلما ازداد أكل الحية ازداد معه نمو حجمها معززة بذلك عنصر التحدي في التحكم باللعبة.

وتتضمن اللعبة ست مراحل ممتعة، حيث تحتوي كل مرحلة على خلفية مختلفة وجلد مختلف للحية، ويمكن للاعبين اختيار سرعة واحدة من ثلاث سرعات، ويرتفع عدد النقاط كلما ازدادت السرعة.

ويمكن للاعبين إضافة إلى ذلك الاطلاع على رصيد حامل أكبر عدد من النقاط على لوحة السلم إما بشكل فردي أو كمجموعة، مما يعزز من عنصر المنافسة الودية.

وقال رئيس التسويق لدى شركة HMD العالمية، بيكا رانتالا: “لعبة الحية كانت أكثر الألعاب شهرة في تاريخ أجهزة هاتف نوكيا. وبالفعل، فإن تاريخ الألعاب على أجهزة الهاتف تعود الى جهاز نوكيا الذي أطلق في العام 1997. ما زالت اللعبة تشهد إقبالاً، حتى يومنا هذا، ليس فقط لكونها تحمل معها شعوراً بالحنين، بل لأنها كانت أول تجربة لعب على جهاز هاتف نقّال بالنسبة للعديد من المستهلكين. كما أن فرصة الشراكة مع فيس بوك، منصّة التواصل الاجتماعي التي حددّت بيئة وسائل التواصل الاجتماعي في موقع واحد، هي فرصة مذهلة. كنّا متشوقين جداً للعمل معهم لإعادة لعبة الحية بتصميم جديد الى الجمهور الواسع على مستوى العالم. نحن نأمل أن نتمكّن من خلال هذا التصميم الجديد من جمع الجماهير حول العالم وإسعاد اللاعبين كما فعلت في أول إطلاقة لها”.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كول غيمز CoolGames، لورانس روتن، المطورة للعبة الحية على منصة فيس بوك للألعاب الفورية “يشرفنا كثيراً أن يتمكن ستوديو شركتنا من المساهمة في إطلاق بروتوكول إنترنت مميز كان له الدور في تشكيل قطاع الألعاب على الأجهزة المحمولة”.

وتتواجد النسخة المطورة من لعبة الحية ضمن جهاز نوكيا 3310، وهو إنجاز مذهل في واحد من أكثر أجهزة الهاتف بيعا على الإطلاق، معززا بذلك التشويق في عودة لعبة الحية.

تجدر الإشارة إلى ظهور لعبة الحية لأول مرة في العام 1997 على جهاز نوكيا 6110، مع ألعاب “لوجيك” و”ميموري”، وقام ببرمجة اللعبة تانيلي أرمانتو، وهو مهندس تصميم يعمل لدى نوكيا، وكان المفهوم الأساسي للعبة قد ظهر من لعبة “بلوكيد” في العام 1976، والمطورة والمنشورة من قبل غريملين.

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