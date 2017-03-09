الاتحاد الإنكليزي يعاقب مينغز ” العنيف “

أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم امس الأربعاء، إيقاف مدافع بورنموث، تايرون مينغز خمس مباريات، لدوسه عمدا على رأس مهاجم مانشستر يونايتد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، السبت، في البريميرليغ.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على موقع “تويتر”، “أوقف تايرون وينغز خمس مباريات، وذلك بعد جلسة استماع “، موضحا أن اللاعب أدين “بالسلوك العنيف بسبب ما حصل في الدقيقة 44 من المباراة ضد مانشستر يونايتد” التي انتهت بالتعادل 1-1.

من جانبه، أعرب بورنموث عن “خيبة أمل كبيرة” من القرار واعتبره “غريبا”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد دليل على أن الحادث كان متعمدا”.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان بورنموث: “تايرون اعتذر مرتين لإبراهيموفيتش أثناء المباراة بسبب التصادم العرضي، وأكد أيضا أنه ليس هناك أي نية بذلك مباشرة بعد صافرة النهاية في سلسلة من التصريحات التلفزيونية”.

وسيغيب مينغز عن مباريات فريقه في الدوري المحلي مع وست هام يونايتد وسوانسي سيتي وساوثمبتون وليفربول وتشلسي.

وكان الاتحاد قد أوقف “السلطان” الثلاثاء الماضي ثلاث مباريات بسبب سوء السلوك بعدما وجه ضربة بالكوع إلى مينغز عقب الحادثة.

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