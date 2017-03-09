الذهب يهبط مع صعود الدولار قبل بيانات الوظائف الأمريكية

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع صعود الدولار بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون بيانات عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة من المنتظر نشرها يوم الجمعة للاسترشاد بها على أداء أكبر اقتصاد في العالم بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا جاءت بيانات الوظائف والتضخم قوية.

واعتبر المستثمرون تلك التعليقات تعزيزا لخطط رفع الفائدة في اجتماع المركزي الأمريكي في 14 و15 مارس أذار.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.54 بالمئة إلى 1209.06 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات بالسوق الأمريكي بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 1206.05 دولار وهو أدنى مستوياته منذ أول فبراير شباط ومسجلا خامس جلسة على التوالي من الخسائر.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل نيسان 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1209.40 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.33 بالمئة إلى 17.25 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق 17.19 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ الحادي والثلاثين من يناير كانون الثاني.

وانخفض البلاتين 1.4 بالمئة إلى 946.45 دولار للأوقية بعدما هبط أثناء الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من يناير كانون الثاني عند 941.50 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 766 دولارا للأوقية. (REUTERS)

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