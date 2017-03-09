السويد : ترحيل 5 لاجئين قاصرين اغتصبوا طفلاً و منعهم من دخول البلاد مدة 10 سنوات ( فيديو )

قررت محكمة في مدينة أوبسالا السويدية، طرد 5 لاجئين قاصرين، ومنعهم من دخول السويد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم باغتصاب طفل جماعياً.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “إكسبريسين” السويدية، يوم أمس الأربعاء، وترجمها عكس السير، فإن اللاجئين الخمسة القادمين من أفغانستان كانوا قد اختطفوا طفلاً وقاموا بضربه واغتصابه.

وقام الجناة القصر باختطاف الطفل (أفغاني أيضاً) لمنطقة حراجية، حيث عمدوا إلى تعريته وضربه واغتصابه لمدة ساعة، ثم قاموا بتصويره وهددوه بنشر صوره على فيسبوك.

وتبلغ أعمار المتورطين بين 15 و16 عاماً، وقال المحكمة إن الجناة في مثل هذه الحالة يتم طردهم لكن الوضع الأمني في أفغانستان متدهور، كما أن أحدهم قال إنه خائف من طالبان ومن العقوبة (الموت) في حال تمت إعادته، كما زعم المتورطون الآخرون أنهم ولدوا في إيران.

ولم تشفع هذه الحجج بمنع القاضي من إصدار قرار ترحيلهم، حيث قال بحسب الصحيفة، إن مزاعمهم “لا دليل على صحتها ولا يوجد عقبة أمام ترحيلهم”.

عكس السير