الغوريلا ” كينغ كونغ ” يقتحم ساحة تايمز سكوير في نيويورك !

كشف متحف مدام توسو، في ساحة تايمز سكوير في #نيويورك، النقاب، عن أكبر هيكل متحرك في تاريخه ، في صورة رأس #الغوريلا العملاق كينغ كونغ.

ويبلغ ارتفاع الرأس أكثر من 5.5 متر وهي جزء من تجربة جديدة تتضمن أيضا غابة من الخيزران ومعسكر هو نسخة طبق الأصل من جزيرة سكال من الفيلم الذي سيعرض قريبا تحت عنوان (كونغ: سكال أيلاند).

وقال إيريك فوسيت مدير التسويق والمبيعات في متحف مدام توسو في نيويورك بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز “حجمها يتناسب بشكل حقيقي مع كونغ الأسطوري بذاته لو كان يقف هنا.”

وتابع بقوله “عندما يزأر يعادل صوته 90 ديسيبل وهو ما يساوي صوت الطائرة بوينج 737 وهي تهبط.”

وتتضمن تجربة جزيرة سكال أيضا تمثالا شمعيا هو الأول من نوعه للممثل البريطاني توم هيدلستون الذي يلعب دور كابتن جيمس كونراد في الفيلم.

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