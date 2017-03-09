بالفيديو .. أليكسيس سانشيز يواصل استفزاز جماهير أرسنال

عاد اللاعب الدولي التشيلي #أليكسيس_سانشيز، ليثير مجدداً سخط جماهير فريقه #أرسنال الإنكليزي وإثارة الجدل بتصرف غريب أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بعد خروجه من ملعب المباراة في الدقيقة الـ 73 من المباراة التي انهزم فيها النادي اللندني، مساء الثلاثاء الماضي على ملعب “الإمارات” أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني ( 1-5) في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت صحيفة إيلاف عن صحيفة “ميرور” البريطانية، صورة لسانشيز وهو يتبادل الضحك مع زميله حارس المرمى الاحتياطي، التشيكي بيتر تشيك، بعد الهدف الخامس لبايرن ميونيخ ، أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.

وأعادت ذات الصحيفة البريطانية التذكير إلى أن هذا المشهد قد حدث أيضاً خلال مباراة أرسنال مع ليفربول، السبت الماضي، على ملعب “أنفيلد روود”، برسم الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ، والتي انتهت بخسارة “الغانرز” اللندني بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد، وجلس خلالها أليكسيس سانشيز بديلاً، ودخل في بداية الشوط الثاني.

يُشار أنّ أرسنال قد أقصي في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم السابع على التوالي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 10-2 بمجموع المباراتين ذهاباً وإياباً.

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