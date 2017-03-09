بالفيديو .. طالبات إماراتيات تزرن كوكب ” المريخ ” في ” أجيال المستقبل “

تمكنت مجموعة من الطالبات الإماراتيات من القيام برحلة افتراضية للعيش على كوكب #المريخ، عبر مختبر فضائي قدمته شركة الأمن والفضاء العالمية “لوكهيد مارتن”، وذلك خلال فعاليات مجلس أجيال المستقبل، الذي انطلق الثلاثاء في أرض المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبحسب الحساب الرسمي لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل على تويتر، فإن الشركة أتاحت الفرصة لآلاف الطلبة الجامعيين الإماراتيين بتمكينهم من القيام بزيارة افتراضية لمعسكر على المريخ والاستمتاع بتجربة محاكاة ركوب “طائرة F16”.

وأتاحت الفعالية ورش عمل حول كوكبي الأرض والمريخ، وكانت فرصة فريدة للطلاب للتعرف أكثر على هذين الكوكبين، بالإضافة إلى السفر إلى المريخ في تجربة افتراضية ممتعة ومفيدة.

وقدمت الشركة العالمية للفضاء مختبرها الفضائي، ضمن حملتها التي أطلقتها تحت شعار “معسكر على المريخ” التي تهدف إلى إرسال البشر للعيش على الكوكب الأحمر بحلول عام 2028.

ووفقاً للشركة “لوكهيد مارتن” فمن المخطط إطلاق المعسكر المريخي إلى المدار بحلول عام 2028، ثم تتبعه بعثات مأهولة خلال الثلاثينيات من الألفية الثانية، ويتضمن المعسكر أربعة أجزاء رئيسية هي كالتالي وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

الجزء الأول: “أوريون” عبارة عن أنظمة لدعم الحياة وأنظمة اتصالات وأنظمة ملاحة

الجزء الثاني: منصة إطلاق فضائية ترسل الإمدادات إلى المريخ

الجزء الثالث: مكان معيشة رواد الفضاء وعملهم

الجزء الرابع: نظام دفع كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية ويساعد في تحديد موقع الإمدادات ضمن مدار المريخ

عكس السير