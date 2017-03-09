بريطانيان يبينان أصغر ناد ليلي في العالم

أدخل رجلان بريطانيان جواً احتفالياً مميزاً لبلدة روذيرهام عبر إنشاء أصغر نادٍ ليلي متنقل في العالم، أطلقا عليه اسم “Club 28″.

دخل رجلان بريطانيان سجل غينيس للأرقام القياسية بعدما بنيا أصغر نادٍ ليلي متنقل في العالم حيث بلغ ارتفاعه مترين وعرضه متراً واحداً فقط.

ويحتوي هذا النادي الليلي نظاماً صوتياً ذو أداء عال، وأرضية مستعملة للرقص، ويتسع لستة زبائن بالإضافة إلى منسق الموسيقى.

وقد عمد جيرارد جينكينز وستيفن رونبسون إلى بناء هذا النادي الليلي المتنقل لإضفاء جو من المرح والبهجة في بلدتهما النائية.

وقال جينكينز بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “لقد عانت بلدتنا من الإهمال والسلبية كثيراً في الأعوام المنصرمة، لذا قررنا أن نبث روح المرح والبهجة بين سكانها عبر هذا النادي الليلي الصغير.”.

وأضاف: “أشعر بالسعادة عندما أرى الابتسامة ترتسم على وجوه مرتادي النادي الذين يمضون وقتاً ممتعاً في الرقص داخله”.

وبحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني فإن الفنان ماركوس ميثود قام بتصميم هذه النادي الفريد من نوعه، الذي بدأ باستقبال الزبائن بشكل يومي.

عكس السير