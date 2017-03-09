بريطاني مصاب بالشلل يمشي ثانية بفضل ساقين ذكيتين

تمكن عامل بناء أصيب بالشلل بعدما سقط من أعلى بناء، من المشي ثانية بشكل شبه طبيعي بفضل ساقين ذكيتين صممتا خصيصاً له.

بينما كان البريطاني غيورغي دونكا (42 عاماً) يعمل في أحد الطوابق المرتفعة في عام 2011، زلت قدمه وسقط على الأرض ما أدى إلى إصابته بالشلل النصفي.

وبعد سنوات من المعاناة، حصل غيورغي على ساقين ذكيتين جعلتا من المشي أمراً ممكناً، حيث بدأ بالقيام بالتجوال في حديقة عامة تقع بالقرب من منزله بساقيه الجديدتين.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطاني فإن الساقين تتسمان بمقدرتهما على دعم حركة الوركين والركبتين، وتمكين المصاب من الالتفاف والصعود على السلالم بسهولة.

وقال غيورغي متحدثاً عن تجربته وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : ” لقد عانيت طوال السنوات الماضية من انعدام الحركة، وأنا الآن أمشي مجدداً ولن أحتاج إلى الكرسي المتحرك ثانية”.

وأضاف: “أحدث حصولي على الساقين الجديدتين تغييراً جذرياً في حياتي، الآن أستطيع أن أمشي مسافة كيلومتر خلال ساعة واحدة، وحركتي في تحسن مستمر”.

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