بولندا : القبض على أجنبي أطلق طائرة ” درون ” فوق القصر الرئاسي في وارسو

ألقت الشرطة البولندية القبض على مواطن أجنبي قام بإطلاق طائرة صغيرة دون طيار فوق القصر الرئاسي في العاصمة البولندية #وارسو.

ووفقا للتقارير الصادرة عن شرطة المدينة: “في الرابع من مارس/آذار الجاري، لاحظت قوات حرس القصر الرئاسي طائرة صغيرة دون طيار تحلق فوق القصر، وبعد متابعة الطائرة تم القبض على الشخص الذي أطلقها”.

وأضافت التقارير بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “بعد التحقيقات تبين أن مطلق الطائرة هو مواطن من لاتفيا كان بصحبة امرأتين روسيتين”.

وتشير المعلومات الواردة عن شرطة المدينة إلى أن الجهات المعنية باشرت بإجراءات تسليم المعتقل إلى بلاده، كما قامت بإبلاغ قوى الأمن الداخلي لتقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويذكر أن حادثة مماثلة جرت في الفاتيكان، أواخر ديسمبر/كانون الأول الفائت، حيث ألقت الشرطة الإيطالية حينها القبض على مواطنين إسرائيليين قاموا بتسيير طائرة صغيرة دون طيار فوق نهر التيبر وساحة كنيسة القديس بطرس هناك.

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