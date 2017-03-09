تحت شعار ” إسرائيل ستزول ” .. قوات بشار الأسد العراقية الشيعية تعلن عن تشكيل ” لواء تحرير الجولان ” ! ( فيديو )

أعلنت حركة النجباء العراقية الشيعية التي يقاتل عناصرها دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا، عن تشكيل فيلق لـ “تحرير الجولان السوري المحتل”.

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وكالة “تسنيم” في طهران، يوم الأربعاء: “بعد الانتصارات الأخيرة، شكلنا فيلقاً لتحرير الجولان، هذا الفيلق مدرب ولديه خطط دقيقة، ومكون من قوات خاصة، مسلحة بأسلحة استراتيجية ومتطورة، وإذا طلبت الحكومة السورية، فنحن مستعدون إلى جانب حلفائنا لتحرير الجولان”.

وأضاف: “لن نسمح بأن تتحول الدول العربية والإسلامية في المنطقة إلى دويلات صغيرة مقابل إسرائيل”.

وختم: “لن نخرج من سوريا حتى خروج آخر إرهابي منها، نحن نحارب في سوريا لأجل مختلف الطوائف والمذاهب، ولا نسعى إلى إيجاد تغيير ديمغرافي في سوريا”.

عكس السير