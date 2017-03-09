تركيا توقف عمل منظمة إغاثة أميركية تساعد اللاجئين السوريين

قالت منظمة “ميرسي كوربس” الأميركية إن الحكومة التركية ألغت تصريحها ما يعني وقف العمل الذي تقوم به في البلاد لمساعدة السوريين.

وصرحت المنظمة، التي نفذت من تركيا واحدة من أكبر العمليات الإنسانية في سوريا منذ 2012 “لقد أحزنتنا جدا هذه التطورات التي تأتي بعد خمس سنوات من التعاون مع الحكومة التركية وغيرها من الشركاء المحليين”.

وقالت كريستين نيرجيسي براغال مديرة مكتب الإعلام في المنظمة إن السلطات التركية لم تقدم للمنظمة سببا لإلغاء تصريحها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الحكومة التركية حول المسألة.

وأكدت المتحدثة للوكالة الفرنسية للأنباء “نحن واثقون تماما بحياد عملياتنا ونزاهتها”.

وقالت وكالة فرانس برس إن “منظمة ميرسي كوربس تساعد نحو 2,7 مليون لاجئ سوري فروا عبر الحدود من سوريا إلى تركيا، إضافة إلى العديد من العائلات التركية الفقيرة، وقدمت مساعدات مالية وطبية لنحو 15 ألف لاجئ سوري وصلوا إلى تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي”.

كما ساعدت شباناً سوريين في تركيا على لقاء نظراء أتراك من خلال القيام بنشاطات مشتركة، وساعدت اللاجئين في البحث عن عمل ومنازل والحصول على التعليم.

وقالت المنظمة إنها ستواصل عملياتها الميدانية في سوريا مؤكدة: “أولويتنا في الوقت الحالي الحد من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يسببها خروجنا من تركيا على الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين يعتمدون على مساعداتنا”.

وقالت براغال إن مواقع المنظمة داخل تركيا أغلقت، مضيفة “نحن نعمل بجد كبير لتجنب أية ثغرات”.

وأكدت المنظمة أنها على تواصل مع السلطات التركية من أجل الحصول على تصريح لاستئناف عملياتها في البلاد “بالسرعة الممكنة”.

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