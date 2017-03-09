تشيلسي أكثر الأندية استخداماً لنفس تشكيلته الأساسية في الدوري الإنكليزي

كشفت أرقام الدوري الإنكليزي الممتاز أن نادي #تشيلسي هو الفريق الأكثر حفاظًا على تشكيلته الأساسية في مسابقة ” البريمرليغ” بالمقارنة مع بقية منافسيه في دائرة “البيغ سكس”، التي تضم أيضًا أندية توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال، وهي الفرق التي تلاحقه في الترتيب العام للدوري وتنافسه على لقب الدوري الممتاز.

وبحسب ما أوردته صحيفة ” الميرور ” البريطانية، فإن المدرب الإيطالي انطونيو كونتي استخدم مع البلوز 11 تشكيلة أساسية بنفس الأسماء خلال 27 جولة من منافسات الدوري، وهم الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا ومعه المدافعون الإنكليزي غاري كاهيل والإسباني سيزار أزبيليكويتا والبرازيلي دافيد لويز والإسباني ماركوس ألونسو، وفي خط الوسط كل من النيجيري فيكتور موسيس والصربي نيمانيا ماتيتش والفرنسي نغولو كانتي، اما في خط الهجوم يبرز البلجيكي إدين هازارد والإسبانيان دييغو كوستا وبيدرو رودريغيز، حيث اضطر كونتي لإحداث تغيير على تشكيلته الأساسية بعد إيقاف كوستا وكانتي ورحيل الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش .

ومن الطبيعي ألا يلجأ كونتي إلى تغيير الفريق، الذي نجح بفضله في اعتلاء صدارة الترتيب وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه نادي توتنهام هوتسبير، بعدما حقق 21 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات.

وفي المقابل، فإن ملاحقه المباشر نادي توتنهام هوتسبير لجأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الى تغيير تشكيلته الأساسية 24 مرة خلال 27 جولة بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، سواء لإصابة حارسه الأساسي الفرنسي هوغو لوريس في مطلع الموسم أو بسبب إيقاف نجمه الشاب ديلي ألي.

ويعتبر نادي مانشستر سيتي الأكثر تغييرًا لتوليفته الأساسية، بعدما قام مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا باستخدام 26 تشكيلة أساسية خلال 26 مباراة، أي انه لم ينجح في الاستقرار على نفس التشكيل، ولو جولتين فقط، وهو ما يعكس حالة الارتباك والاضطراب عند المدير الفني الإسباني بسبب عدم اقتناعه بالعناصر الفنية الموروثة عن المدرب التشيلي مانويل بيلغريني، حيث لجأ مثلا إلى إبعاد الايفواري يايا توريه ثم عاد ليقحمه أساسيًا، كما ابعد الهداف الأول المهاجم الأرجنتيني سيرجو اغويرو ليُعيده بعدها، ليبقى غوارديولا مستمرًا في تدوير عناصر تركيبته البشرية في تشكيلة الفريق الأساسية على أمل إيجاد أفضل توليفة ممكنة في انتظار حلول الميركاتو الصيفي للقيام بغربلتها وفق مقاييسه وحساباته.

وبدوره، لجأ المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إلى استخدام 24 تشكيلة أساسية حتى الآن بمعنى انه احتفظ بنفس اللاعبين في تشكيلته في ثلاث مباريات فقط، أما الفرنسي ارسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال (خامس الترتيب) والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد (صاحب المركز السادس ) فاستخدم كل منهما 22 تشكيلة أساسية.

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