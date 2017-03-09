ثغرات أمنية بتطبيقات إدارة كلمات المرور لأجهزة ” أندرويد “

أوصى معهد فراونهوفر لأمان تكنولوجيا المعلومات (SIT) مستخدمي تطبيقات إدارة كلمات المرور المخصصة لأجهزة #أندرويد بتثبيت الإصدارات الحديثة من هذه البرامج، نظرا لوجود العديد من الثغرات الأمنية الخطرة بها.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذه التطبيقات تقوم بتخزين كلمات المرور الرئيسية كنص واضح، علاوة على أنها لا تقوم بحذف بيانات الوصول، التي تم استدعاؤها من الحافظة بالأجهزة الجوالة. وقد تم إصلاح كل هذه الأخطاء حاليا من قبل الشركات المطورة لهذه التطبيقات بعد إطلاق تحديثات أمان جديدة.

وأضاف المعهد الألماني أن هذه التعليمات تنطبق على تطبيقات MyPasswords و Informaticore Password Manager وLastPass Password Manager و Keeper Passwort-Manager وF-Secure Key Password Manager و Dashlande Password Manager و Hide Pictures Keep Safe Vault و Avast Passwords و1Password Password Manager.

ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كانت هناك تحديثات للتطبيقات المثبتة على هاتفه أو ما إذا كان التطبيق على أحدث وضع من خلال فتح متجر تطبيقات غوغل بلاي من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي واستدعاء قائمة “التطبيقات والألعاب الخاصة بي”. ( DPA )

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