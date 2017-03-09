دمشق : ” مقالة ” تسبب جدلاً كبيراً في دوما .. و ردود أفعال غير متوقعة ( فيديو )

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ان ماحصل في المقالة لابد من انه جرأة سخيفة تمس المشاعر الدينية والاخلاقية للمجتمع السوري ولكن هناك من كان يصطاد بالماء العكر في دوما وخصوصا من قبل جيش الاسلام لانه استطاع بهذه المحواة طرد اخر مكتب ثوري يعمل هناك ولكن فليعلم جيس الاسلام ان الصفعة التي تلقاها من فيلق الرحمن كانت حق فيه اذا كان شخص قد كفر في القطب الشمالي فيجلد اخاه في القطب الجنوبي فعلا ان جيش الاسلام مازال احمقاً كما عهدناه حماقة السلفية التكفيرية