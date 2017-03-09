رئيس سان جيرمان : لهذا السبب لم نتأهل إلى ربع النهائي

أكد رئيس نادي #باريس_سان_جيرمان الفرنسي، القطري #ناصر_الخليفي، أنه “لا يجب البحث عن أعذار” عقب خسارة الفريق بنتيجة كبيرة 1-6 أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو وتوديع البطولة، مشيراً إلى أن استقبال 3 أهداف في 7 دقائق أجهز على فريقه.

وأشار الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية اليومية: “حتى وإن كانت هناك ركلتي جزاء لصالحنا لم تحتسبا، لا يجب البحث عن أعذار، لم نلعب في الشوط الأول، من الصعب تقبل النتيجة لاسيما بعد الفوز في مباراة الذهاب (4-0)، ولكن ليس بيدنا أي شيء آخر”.

وأضاف: “استقبال 3 أهداف في 7 دقائق بعدما كانت النتيجة (3-1)، أمر قاسي للغاية”، مشيراً إلى أنه لم يتحدث “بعد” مع اللاعبين.

وأتم “لم أتحدث مع اللاعبين بعد، هذه ليست اللحظة المناسبة”.

وحقق “البلاوغرانا” عودة تاريخية بكل المقاييس بعدما دك شباك باريس سان جيرمان الفرنسي بسداسية مقابل واحد في سيناريو درامي وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك خلال مباراة إياب ثمن النهائي على ملعب كامب نو.

وبعد أن خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، تمكن الفريق “الكاتالوني” من تحقيق انتفاضة تاريخية والتفوق خلال مباراة الإياب بستة أهداف لواحد ليقتنص بطاقة العبور لربع النهائي بإجمالي المواجهتين بنتيجة (6-5). ( EFE )

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