رفقة شريكه الهولندي .. صاحب فندق و مطعم في حلب ينقل تجربته إلى هولندا و يطلق اسم ابنه على مشروعه الجديد ( فيديو )

افتتح لاجئ سوري في هولندا، مطعم وجبات سريعة صغير في هولندا، وأطلق عليه اسم ابنه.

صحيفة “خيردرلاندر” الهولندية قالت، إن السوري بندر الراشد (39 عاماً – حلب)، كان نزح من سوريا بسبب الحرب عام 2014، وانتهى به المطاف في منزل بمدينة أرنهم.

وقال الراشد للصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه يعيش مع زوجته وأولاده الخمسة في هولندا، ولا يرغب بالجلوس في المنزل، لذلك اغتنم الفرصة التي سنحت له.

ولا تنقص الراشد الخبرة، حيث كان يدير مطعماً وفندقاً في حلب، قبل مغادرته.

وكان “بارت فولارد” (67 عاماً)، العالم كمتطوع في منظمة شؤون اللاجئين، هو من أرشد اللاجئ السوري للمطعم الصغير في محطة قطار “فيلب”، والذي كان أغلق قبل سنة.

وبعد أن كان فولارد مدرب الراشد اللغوي، بات الآن شريكه التجاري أيضاً، حيث سيساعده في أمور الضرائب والحسابات، وسيتعامل مع الزبائن والطلبيات في الأشهر الأولى.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان متوتراً، قال الراشد: “لست متوتراً، لقد عملت سابقاً في هذه المجال، وسأبدأ الآن بكسب المال عضواً عن تلقيه دون عمل، وهو أمر غير جيد لمن يرغب بالاندماج.

وأضاف: “في المطعم الصغير سأجبر على التكلم باللغة الهولندية مع الزبائن، إنها لغة صعبة .. أطفالي يتخدثونها بشكل أفضل مني بكثير”.

وأطلق الراشد على المطعم اسم ابنه “رسمي” (13 عاماً).

عكس السير