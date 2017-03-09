رويترز عن ” مسؤول كردي كبير ” : واشنطن تقول لأنقرة ” تلك هي حدودكم ” في سوريا

قالت وكالة رويترز إن “المسؤول الكردي السوري الكبير آلدار خليل” صرح لها بأن لرويترز الأحداث الأخيرة (في شمال سوريا) تظهر أن واشنطن تقول لأنقرة “تلك هي حدودكم”.

وأضاف في مكالمة هاتفية مع رويترز من مدينة القامشلي: “يبدو أن الأمريكيين حسموا رأيهم.”

وتوقع خليل (القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي – الوحدات الكردية) دورا سياسيا أمريكيا في نهاية الأمر مع الجماعات الكردية السورية وهو ما تحاشته واشنطن إلى حد بعيد حتى الآن.

وقال خليل: “فلنقل إن داعش انتهى غدا، وسوف ينتهي، فماذا عن الحل السياسي. ألن يسألوا ما هو الحل؟ وهو يحتاج خطة وأكثر الخطط منطقية هي اتحاد فيدرالي قائم على الجغرافيا لا على العرق أو الدين”.

وكانت واشنطن قد أبدت معارضتها لإقامة مناطق حكم ذاتي بقيادة الأكراد في شمال سوريا رغم دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب.

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