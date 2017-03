A gendarme stands guard during a weekly general audience of Pope Francis at St Peter's square on November 9, 2016 in Vatican. / AFP / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

شرطي إيطالي شجاع ينقذ فتاة مغربية من الموت أنقذ شرطي إيطالي فتاة مغربية من الموت غرقا في نهر أرنو الذي يمر وسط مدينة #فلورنسا، بعد أن القت بنفسها من جسر فوق النهر. وكان الشرطي رفقة صديق له يقومان بعملهما غير بعيد عن نهر أرنو، حين اقتربت منهم سيدة إيطالية وأخبرتهم أنها شكّت في سلوك شابة تعبر قنطرة الوادي ذهابا وإياباً غير بعيدة عنهم. في تلك اللحظات سمع الشرطيين صراخاً أكد كلام السيدة الإيطالية، بعد ما رمت الفتاة المغربية التي تبلغ من العمر 19 سنة بنفسها إلى المياه من أعلى الجسر. ولم يتردد الشرطي أندريا روسيليني بمجرد رؤيته للفتاة، و ارتمى بثيابه، وتمكن من جرها حتى ضفة الوادي قبل وصول المسعفين. وتم نقل الشابة المغربية للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة ، وفقا لصحيفة أخبار اليوم المغربية ، وتلقى الشرطي الإيطالي تهنئة خاصة من عمدة مدينة فلورنس بسبب شجاعته.

