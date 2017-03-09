طرح حجاب مخصص للمسلمات في المسابقات الرياضية

قالت شركة #نايكي، إنها “ستطرح حجاباً للرياضيات المسلمات أوائل العام المقبل، لتصبح أول شركة ملابس رياضية كبيرة تعرض حجاباً إسلامياً مصمم خصيصاً للمنافسات الرياضية”.

والحجاب الذي سيتم تسويقه تحت اسم “برو حجاب” مصمم للسماح للرياضيات بإتباع التقاليد الإسلامية بتغطية الرأس دون التأثير على الأداء.

وقالت نايكي في بيان إن “الحجاب مصنوع من مادة مرنة خفيفة الوزن ومن المتوقع طرحه في المتاجر في أوائل عام 2018”.

وخلال السنوات الأخيرة أصبح الحجاب الرمز الأكثر وضوحاً للثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضحت الشركة أن رياضيات مسلمات زرن مقر نايكي في بيفرتون في أوريجون اشتكين من صعوبة ارتداء الحجاب أثناء المنافسات الرياضية.

وتشاورت الشركة مع رياضيات مسلمات من جميع أنحاء العالم بمن فيهن عداءات من الشرق الأوسط، فيما يتعلق بتصميم الحجاب. ( reuters )

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