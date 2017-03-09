طرطوس : وزارة سياحة بشار الأسد ترعى مسابقة ” ملكة جمال سوريا الأمل ” ( فيديو + صور )

نشرت وسائل إعلام وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لما قالت إنها مسابقة لاختيار ملكة “جمال سوريا الأمل” لعام 2017.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن المسابقة أقيمت في طرطوس، يوم السبت الماضي (4/3)، برعاية وزارة السياحة.

وقد شارك في المسابقة التي رعتها “شركة قاووق للتجميل”، 20 متسابقة.

وتألفت “لجنة الحكم” من 7 أشخاص يعملون في مجالات عدة (السياحة والاتحاد النسائي والمجال الطبي والفني والتنمية البشرية والإعلام وتصميم الازياء)، على حد تعبير المصادر الموالية.

ومن المنتظر أن تقام المرحلة الثانية من المسابقة، في الخامس عشر من الشهر الجاري، على أن يعود ريع الحفل الختامي لـ “عوائل الشهداء والجرحى في المحافظة”.

عكس السير