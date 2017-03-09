” فيس بوك ” تطلق تطبيق ” فيس بوك 360 ” لنظارة الواقع الافتراضي

كشفت #فيس_بوك عن تطبيقها المسمى Facebook 360 المخصص لنظارة الواقع الافتراضي من شركة #سامسونغ Gear VR العاملة بواسطة برمجيات شركة Oculus المملوكة لفيس بوك، والذي يعتبر بمثابة وسيلة جديدة ومثيرة لاكتشاف صور وفيديوهات 360 درجة ضمن فيس بوك.

ويعمل التطبيق على جعل صور وفيديوهات 360 درجة أكثر واقعية ويسهل على المستخدمين استكشافها والتمتع بها، وذلك بعد وصول مثل هذه الصور والفيديوهات إلى الشبكة الاجتماعية وتبني هذه النوعية من قبل شريحة عريضة من مستخدميها في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للصور وفيديوهات بتقنية 360 درجة نقل المشاهد إلى قلب الواقع لمشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديه وعرض ما يدور وراء الكواليس في حفلات توزيع الجوائز والسياحة ضمن مختلف الاماكن الجميلة في جميع أنحاء العالم.

ويتم تحميل تطبيق Facebook 360 لنظارة Gear VR من خلال تطبيق Oculus المثبت على جهاز سامسونغ متوافق مع النظارة والبحث عن التطبيق، أو من خلال زيارة موقع Oculus على شبكة الإنترنت.

وتحتوي منصة فيس بوك حالياً على أكثر من 25 مليون صورة 360 درجة وأكثر من مليار فيديو 360 درجة منشور ضمنها حتى الآن وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، مما يعني وجود محتوى كثير قابل للاكتشاف عن طريق التطبيق، حيث يعتبر التطبيق وسيلة مريحة لمتابعة ما يجري نشره من صور وفيديوهات 360 درجة من قبل الأصدقاء.

ويحتوي التطبيق على أربعة أقسام للخلاصات تتمثل باستكشاف والمتابعين والمحفوظات والجدول الزمني، حيث يعرض كل قسم منها محتوى مختلف عن الآخر، ويعمل قسم استكشاف على مساعدة المستخدمين في اكتشاف الصور والفيديوهات 360 درجة الأكثر شعبية على فيس بوك المنشورة من قبل الشركات الإعلانية والإعلامية والمنظمات والأفراد المبدعين.

بينما يعرض قسم المتابعين الصور والفيديوهات المنشورة من قبل الأصدقاء والصفحات والأشخاص الذين يتابعهم المستخدم، بينما يعرض قسم المحفوظات المحتوى الذي قام المستخدم بحفظه من خلال خلاصة تغذية الأخبار، ويوفر قسم الجدول الزمني امكانية استعادة الذكريات بطريقة جديدة من خلال صور وفيديوهات 360 درجة الخاصة بالمستخدم والتي قام سابقاً برفعها على الشبكة الاجتماعية.

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