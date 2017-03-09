قوات سوريا الديمقراطية : تركيا ” طرف محتل ” .. لا يمكن أن تشارك بمعركة الرقة و لن نسمح لها باحتلال المزيد

قالت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) إنها أبلغت مسؤولين أمريكيين بأنه لا يمكن أن يكون لتركيا دور في الحملة لاستعادة مدينة الرقة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال طلال سلو المتحدث باسم القوات: “الطرف التركي هو طرف محتل لا يمكن السماح له باحتلال المزيد من الأراضي السورية”.

وذكر أن التحالف سلم الرسالة إلى اجتماع مع السيناتور الأمريكي جون مكين ومسؤولين عسكريين في شمال سوريا الشهر الماضي.

وأشار أيضا إلى أن القوات ستصل إلى مشارف الرقة في غضون أسابيع بعد أن قطعت آخر طريق رئيسي إلى المدينة هذا الأسبوع، وقال “متوقعون خلال عدة أسابيع يكون فيه حصار للمدينة”. (REUTERS)

* الصورة: عنصر من “قسد” وآخر روسي يتبادلان الشعارات بالقرب من منبج

عكس السير