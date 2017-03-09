لبنان : مداهمة مكاتب مصرفية حولت ملايين الدولارات لـ ” مناطق مشبوهة ” تحت سيطرة تنظيم ” داعش ” في سوريا

نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية أول أمس الأربعاء عمليات دهم شملت مؤسسات مصرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأكد مصدر قضائي لبناني “تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة الأربعاء شملت مكاتب مصرفية وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها”.

وبدأت عمليات المداهمة الثلاثاء، وفق نفس المصدر، وتم بموجبها “اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد”، مضيفا “نعمل حاليا على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن استلمها”.

وأفادت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أمريكي، إلا أن المصدر القضائي قال إن “هذا الرقم مبالغ فيه” متحدثا في الوقت ذاته عن “مبالغ طائلة”. (AFP)

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