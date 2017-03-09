ماذا قال غوارديولا بعد فوز برشلونة التاريخي ؟

هنأ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني #بيب_غوارديولا، فريق #برشلونة الإسباني على العودة التاريخية التي حققها الفريق والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز بنتيجة (6-1) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة إياب ثمن النهائي، وقال إنه “إنجاز تاريخي”.

وأكد المدرب “الكاتالوني”، الذي لم يتسن له متابعة المباراة بسبب انشغاله بمباراة فريقه أمام ستوك سيتي بالدوري الإنكليزي في نفس التوقيت وانتهت (0-0)، أنه يشعر بـ “الفضول لمشاهدة كيف سارت المباراة”، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة من أجل “لويس إنريكي ولهذا الجيل العظيم من اللاعبين”.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة “أريد أن أهنئ برشلونة، حققوا نتيجة مبهرة، سعيد للغاية من أجل لويس إنريكي ومن أجل هذا الجيل العظيم من اللاعبين الذين يقدمون أشياء عظيمة في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “إنه إنجاز تاريخي بحق، وأتشوق لمشاهدة كيف سارت المباراة بهدوء، سأشاهدها عندما يكون لدي وقت، ولكني أريد تهنئة الجميع، لاسيما، لويس إنريكي وكل اللاعبين”.

وحقق “البلاوغرانا” عودة تاريخية بكل المقاييس بعدما دك شباك باريس سان جيرمان الفرنسي بسداسية مقابل واحد في سيناريو درامي وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك خلال مباراة إياب ثمن النهائي على ملعب كامب نو.

وبعد أن خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، تمكن الفريق “الكاتالوني” من تحقيق انتفاضة تاريخية والتفوق خلال مباراة الإياب بستة أهداف لواحد ليقتنص بطاقة العبور لربع النهائي بإجمالي المواجهتين بنتيجة (6-5). ( EFE )

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