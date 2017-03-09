مصري ذهب لمصالحة زوجته فقتلها بـ 16 طعنة !

أقدم مواطن مصري على قتل زوجته طعنًا بعد أن ذهب إلى منزل أسرتها في محاولة لمصالحتها وإعادتها إلى منزلهما.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي وصل قسم شرطة كرداسة في #القاهرة، من الزوج بائع الكشري، يفيد بعثوره على زوجته مقتولة داخل منزل أسرتها أثناء ذهابه للصلح بينهما.

وبالفحص وإجراء التحريات والانتقال لموقع الحادث، تبين لرجال الأمن أن الزوج هو من قتل زوجته ليعترف الأخير بجريمته، ويبدأ في سرد الواقعة.

وقال الزوج في اعترافه بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز إنه ذهب لمنزل أسرة المجني عليها برفقة ابنته بعدما تركت والدة زوجته المكان، لشراء بعض المستلزمات ولمنحهما فرصة للنقاش بعد وقوع بعض الخلافات الزوجية بينهما خلال الأيام الماضية.

وأضاف أنه “بعد دخوله المنزل فوجئ بزوجته تتحدث في الهاتف بطريقة مثيرة فشك في سلوكها وظن أنها تتحدث مع أحد جيرانها ويدعى “تيفا”، ليحضر سكينًا وينقض عليها بـ16 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها”.

وقررت النيابة العامة حبس الزوج على ذمة القضية ودفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية عبر الطب الشرعي.

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