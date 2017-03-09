نتنياهو يبحث مع بوتين قضية التواجد الإيراني في سوريا

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، قضية التواجد الإيراني في سوريا، والذي تعارضه إسرائيل بشدة.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، مع الرئيس الروسي بوتين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن نتنياهو سيعبر لبوتين خلال اللقاء عن معارضة إسرائيل الحازمة لإبقاء قوات تابعة لإيران ولأتباعها على حدودنا الشمالية، وفي البحر الأبيض المتوسط في إطار محادثات التسوية في سوريا، مهما كانت تلك التسوية.

كما سيناقش نتنياهو مع بوتين مسألة “مواصلة العلاقات القائمة بين إسرائيل وروسيا، بغية تجنب الاحتكاك في سوريا”.

وسبق أن نفذت إسرائيل عدة غارات على أهداف داخل سوريا، قالت إنها ردا على سقوط قذائف على هضبة الجولان.

وأضاف بيان الحكومة الإسرائيلية:” يعتزم رئيس الوزراء نتنياهو أن يؤكد مرة أخرى للرئيس بوتين، على أن (مرتفعات) الجولان ليس جزء من بحث أي صيغة لتلك التسوية”.

وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967، وأعلن عام 1981 عن ضمها لإسرائيل.

ونقل عن نتنياهو قوله:” هذا اللقاء يحمل في طياته أهمية كبيرة جدا بالنسبة لأمن إسرائيل، لا يجوز أن الانتصار على الإرهاب الداعشي سيؤدي إلى تزايد حدة الإرهاب الذي يمارس من قبل إيران وأتباعها، لا يمكن تبديل الإرهاب بإرهاب آخر”.

ولا يعرف على وجه الدقة، حجم التواجد الإيراني العسكري في سوريا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية دأبت خلال السنوات الماضية على الإعلان بشكل مستمر عن مقتل عناصر من قواتها المسلحة ومن الحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية (الباسيج) في مناطق مختلفة من سوريا. (ANADOLU)

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