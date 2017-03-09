هل يمكن حذف الحسابات القديمة من الإنترنت ؟

يوجد لدى الكثير منا حسابات قديمة على #الإنترنت، ومع مرور الوقت لم نعد نستخدمها، ولكن هل تبقى هذه الحسابات مفعلة، أم يجب حذفها؟

أعلنت شبكة، ياهو، الأمريكية عن قيام أحد القراصنة بمهاجمة أجهزة الخوادم الخاصة بها عام 2016، وربما يوجد أمر واحد يستحق الانتباه، وهو عدد حسابات الإنترنت التي تضررت نتيجة هذا الاختراق.

واستولى القراصنة حين ذاك على بيانات أكثر من مليار حساب على الإنترنت، ولكن يُقال أن امتلاك، ياهو، لهذا العدد الضخم من المستخدمين أمر غير واقعي.

ويوجد احتمال بأن يكون لدى المستخدمين حسابات على العديد من الخدمات ومواقع الإنترنت، وربما نسوها أو أصبحت غير مستخدمة، فهل هذه مشكلة كبيرة؟

وبهذا الصدد، قالت، ميلاني فولكامر، رئيسة مجموعة أبحاث الأمن والمجتمع في جامعة دارمشتات الألمانية: “هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على طبيعة البيانات المخزنة على الحسابات، وما إذا كان الأشخاص يستخدمون كلمة المرور الخاصة بهم مع حسابات على مواقع وخدمات أخرى”.

ومن غير المتوقع أن تكون المواقع أو الخدمات التي أنشأ المستخدم حسابات عليها، قادرة على حماية البيانات لأفضل طريقة. وفي حال لم يستطع المستخدم تذكر كلمة المرور الخاصة بالحساب الذي تركه منذ 15 عاما، فإنه يستطيع الدخول إليه إذا كان يتذكر اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني.

وتسمح بعض المواقع مثل، غوغل وفيسبوك، بحذف الحسابات القديمة، ولكن تفرض أمازون اللجوء إلى خدمة العملاء من أجل حذف الحساب. وقد توفر مواقع مثل، accountkiller وjustdelete.me، أفكارا مفيدة في هذا الشأن، مع وجود رابط لخاصية الحذف.

ولا يعني حذف الحساب أو حتى إغلاقه، أن البيانات ستختفي فورا، حيث أشارت دراسة أجريت عام 2013، إلى الكثير من الخدمات التي لا تقوم بمسح بيانات العملاء بطريقة مستمرة. ( Deutsche Welle )

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