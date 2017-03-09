وزير داخلية بشار الأسد للمهاجرين السوريين : عودوا إلى سوريا و لن نعتقلكم .. فقط قوموا بتسوية وضعكم

أكد وزير داخلية بشار الأسد، محمد الشعار، التشديد والتدقيق فيما يتعلق بالإجراءات والشروط بخصوص منح وثائق السفر بكل أنواعها وتوخي الدقة والتأكد من البيانات عند إصدار الوثائق اللازمة للمواطنين.

وأشار الشعار، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى “أهمية التدقيق في منح الإقامات للوافدين إلى سوريا بكل دقة والتأكد من جميع البيانات عند منحها”.

وأضاف الشعار: “يجب التقيد بالقوانين ووالأنظمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي خلل وبذل كل الجهود من أجل تأمين الخدمات اللازمة للمواطنين بأسهل الطرق، لافتاً إلى ضرورة تلافي الثغرات بشكل حثيث لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة الدقيقة والسريعة للمواطنين”.

وقال الوزير إن الإيرادات من خارج البلاد بلغت أكثر من 9 ملايين دولار مؤكداً أن إيرادات الهجرة من منح بطاقات الإقامة للعرب والأجانب 110 ملايين ليرة بينما بلغت قيمة مخالفاتها 10 ملايين للعرب وأكثر من مليون للأجانب.

وبحسب الوزير فقط تم “إرسال وفد من الدول الأوروبية لضبط جوازات السفر المزورة التي تتم خارج سوريا”، معتبراً أن هذه الخطوة تدل على أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تستشعر بخطر تزايد حالات تزوير الجوازات.

ودعا الوزير “كل المهاجرين السوريين الذين هاجروا بطرق غير شرعية إلى العودة إلى سوريا، حيث لن يتم توقيفهم أبداً بل يذهبون إلى الإدارة لتسوية وضعهم إلا الملاحقين قضائياً وهي بدورها تقوم بجميع الإجراءات لتسوية وضع المهاجرين بطرق غير شرعية علماً أن القانون يعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة ويحاسب عليها إلا أن الظروف الراهنة وتهجير الكثير من المواطنين السوريين على يد العصابات المسلحة كانت سبباً في التساهل في هذا الأمر”.

عكس السير