آرسنال يكشف عن مصير آرسين فينغر في بيان رسمي

أصدر نادي #آرسنال الإنكليزي بيانا رسميا للرد على احتجاجات جماهير الفريق اللندني التي تطالب برحيل المدرب الفرنسي #آرسين_فينغر وعدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد البيان أن القرار بشأن مستقبل فينغر سيكون قرارا مشتركا وللإدارة قول الفصل فيه بنهاية الموسم، حيث وصفت عدة صحف بريطانية هذا الأمر بأنه يمثل تغيرا في موقف إدارة النادي اللندني تجاه فينغر.

وجاء في بيان النادي الإنكليزي “إننا ندرك تماما مدى التركيز المُسلط على النادي ونتفهم الجدل الحاصل”.

وأضاف “نحن نحترم جميع الآراء الفردية بين الجماهير، لكننا سوف نُدير هذا النادي العظيم بالطريقة الأمثل لتأمين نجاح الفريق على المدى البعيد”.

وختم النادي بيانه “يرتبط آرسين فينغر بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم، أي قرار بشأن مستقبله سيتم اتخاذه من جانبنا في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة”.

وتزايدت الضغوط على فينغر من قبل الجماهير في أعقاب الخسارتين القاسيتين بنفس النتيجة (1-5) امام بايرن ميونيخ في الدور ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا وخروجه من المسابقة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، مع العلم أن المدرب الفرنسي سبق له أن أكد انه سيتخذ بحلول مارس او ابريل المقبلين قراره حول مستقبله مع النادي الانكليزي.

ويتولى فينغر (67 عاما) تدريب ارسنال منذ 1996، وقاده الى العديد من الالقاب المحلية أبرزها الدوري الممتاز في 1998، الا ان سلسلة تقارير صحافية خلال الاسابيع الماضية، تحدثت عن احتمال مغادرته في نهاية الموسم، لاسيما في ظل عدم تجديد عقده بعد.

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