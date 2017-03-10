أخيراً .. مؤسس ” فيسبوك ” يحصل على شهادة جامعية

تخلى مؤسس موقع #فيسبوك مارك زوكربيرغ عن فكرة الحصول على شهادته الجامعية قبل 12 عامًا حتى يفسح المجال لحلمه في تأسيس موقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح الأشهر في العالم.

إلا أن الفرصة سمحت له مؤخرًا بالحصول على شهادة #جامعة_هارفارد بعد أن كان قد تركها منذ تلك الفترة، وفقا لما ذكرت وكالة “سبونتيك” الروسية

ونقلت الوكالة عن موقع “نيكست وب” التكنولوجي إنه بعد ما أعجب الكثير من الشباب بترك زوكربيرغ للدراسة من أجل إنجاح مشروعه الخاص وقلدوه، سيحصل على شهادة فخرية من جامعة هارفارد، وذلك لأنه دُعي لإلقاء خطاب حفل تخرج دفعة 2017.

يذكر أن مارك زوكربيرغ ليس الوحيد بين مشاهير رجال الأعمال الذي يحقق نجاحًا باهرًا بعد انقطاعه عن الدراسة، إذ سبقه إلى ذلك ستيف جوبز مؤسس آبل وبيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، وغيرهم ممن تركوا علامات في مجال المؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا.

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