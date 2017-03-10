أسمن امرأة في العالم تفقد 100 كيلو غرام من وزنها في 3 أسابيع فقط

خسرت المصرية إيمان عبد العاطي، والتي تعد أسمن امرأة في العالم، 100 كغ خلال 3 أسابيع قضتها في إحدى المستشفيات الهندية، بحسب صحيفة هندوستان تايمز.

وفقدت إيمان، البالغة من العمر 36 عاما، الوزن نتيجة لحمية سائلة غنية بالبروتين والألياف الغذائية، والتي وضعت لها استعدادا لعملية جراحية لعلاج البدانة.

ومن المتوقع أن ينقص وزن إيمان أحمد 200 كغ خلال 6 أشهر، بفضل العملية الجراحية، والنظام الغذائي والعلاج الطبيعي وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وبحلول نهاية العلاج يجب إعادة تعليمها كيفية الجلوس وتناول الطعام بمفردها.

هذا وقد بلغ وزن إيمان 500 كغ، عندما كان عمرها 11 عاما، حينها فقدت القدرة على الحركة ولم تستطع مغادرة منزلها في مدينة الإسكندرية المصرية.

يذكر أن وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، أعلنت في 6 ديسمبر/كانون الأول أنها ستساعد المواطنة المصرية إيمان أحمد عبدالعاطي لتسهيل علاجها في الهند، بعد تجاوز وزنها نصف طن إثر خلل في الغدد جعل الكثير من السوائل تتراكم في جسدها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تعاني من داء الفيل الذي تسببه الديدان الطفيلية.

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