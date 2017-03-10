ألمانيا : الكشف عن تفاصيل هجوم محطة القطار في دوسلدورف

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إن منفذ هجوم محطة القطارات الرئيسية في مدينة “دوسيلدورف” غربي ألمانيا، منحدر من يوغوسلافيا السابقة، ويعاني “اضطرابات عقلية”.

وفي بيان نقلته صحف ألمانية، أوضحت الشرطة أن منفذ الهجوم بالفأس، والذي أدى لإصابة 7 أشخاص، ينحدر من يوغوسلافيا سابقا، ويعاني من “اضطرابات عقلية على ما يبدو”.

وأضافت أن منفذ الهجوم يبلغ من العمر 36 عاما، وتصرف بمفرده.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن “الشرطة اعتقلت مشتبه بهما عقب الهجوم مباشرة، وتبحث عن آخرين”.

لكن بيان الشرطة، بين أن المهاجم تصرف بمفرده، وخرج من أحد القطارات في تمام الساعة الـ20:15 بالتوقيت المحلي (19:15 ت.غ) مساء أمس، حاملا فأسا، وعمد إلى إصابة عدد من الأشخاص بشكل عشوائي.

وحسب البيان، حاول الرجل الهروب، وقفز من فوق أحد الجسور، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث يتلقى العلاج.

وذكرت بيلد، في تقرير صباح اليوم، إن “المهاجم أصاب 7 آشخاص، بينهم 3 في حالة خطرة”. ومن بين الضحايا، “امرأتين، وفتاة تبلغ من العمر 14 عاما”.

وعقب الهجوم، انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في المحطة ومحيطها، وحلقت طائرات الهوليكوبتر فوق الموقع، فيما أغلقت محطة القطارات، قبل أن يعاد تشغيلها صباح اليوم.

وقالت بيلد، إن الشرطة اعتقلت شخصين آخرين بعد الاشتباه بهما، لكنها اكتشفت أنه ليس لهما أي علاقة بالأمر، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة لم تسمه “في هذه اللحظة، لا توجد أي إشارات على وجود مهاجم ثان”.

وفي السنوات الماضية، شهدت ألمانيا هجمات بفأس نفذها أشخاص مضطربون عقليا.

وفي يوليو/تموز الماضي، أصيب 5 أشخاص في اعتداء بفأس نفذه طالب لجوء (17 عاما) في قطار قرب مدينة فورتستبرغ (وسط). وقتلت الشرطة المنفذ الذي وصف نفسه بأنه “جندي” من تنظيم “داعش” الإرهابي. (ANADOLU)

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